خالد البلطان يركز على تصحيح مسار الشباب للموسم المقبل

المواطن - محمد سمعه

لم ينجح نادي الشباب، تحت قيادة المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، في إنهاء الدوري السعودي بموسم مؤهل لمقعد آسيوي، وذلك بعد خسارة الشباب بالأمس من نادي الهلال بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ30 والأخيرة.

وأنهى نادي الشباب موسمه محتلًّا للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، حيث نال المقعد الآسيوي كل من النصر بطل الدوري والهلال الوصيف ونادي التعاون بطل كأس الملك، بالإضافة للنادي الأهلي الذي سيلعب على الملحق.

الوعد لم يتحقق:

وكان خالد البلطان ذكر من قبل في تصريحات تلفزيونية قائلًا: لم أقل إن الشباب سينافس على نيل بطولة الدوري وهدفنا هو التواجد في المركز الثاني أو الثالث وهو المركز المؤهل للمشاركة في بطولة آسيوية.

بالطبع لم يتمكن خالد البلطان من تنفيذ وعده للجماهير الشبابية، حيث أنهى الفريق الموسم في المركز الخامس، مما يعني أن الليث لن يشارك في أي بطولة آسيوية بالموسم المقبل، وسيكون الفريق مطالبًا بالتعاقد مع صفقات قوية من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

ولكن إذا استمر خالد البلطان في رئاسة نادي الشباب خلال الموسم المقبل سيقود ثورة تصحيح المسارة لليث من أجل المنافسة على الألقاب كما ذكر خلال تصريحات إعلامية.

الشباب يستعد للانتخابات:

ومن المنتظر أن تُقام الانتخابات في الأندية من أجل اختيار رؤساء الأندية الجدد مع أعضاء مجلس الإدارة للاستمرار في دورة انتخابية مدتها 4 سنوات وإنهاء مرحلة التكليف.

ويذكر أن نادي الشباب سيستعد لخوض الانتخابات مثله مثل الهلال والنصر والأهلي بعد إنهاء مرحلة التكليف، خاصة أن خالد البلطان كُلّف برئاسة الشباب من قبل الهيئة العامة للرياضة بعد استقالة أحمد العقيل.