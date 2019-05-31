خالد العطوي: هذا ما قلته للاعبين بعد توديع المونديال

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي، تحت 20 عامًا عن كواليس ما تحدث به للاعبي الأخضر الشاب بعد توديع بطولة كأس العالم للشباب، والمقامة حاليًّا في بولندا.

وتحدث خالد العطوي بعد خسارة المنتخب السعودي من منتخب بنما قائلًا: أشكر لاعبي المنتخب على ما قدموه طوال البطولة، اجتهدوا وقدموا الكثير، أخبرت اللاعبين أنهم سيكونون نجوم الأعوام المقبلة.

وأضاف العطوي: أطالب الجماهير السعودية بالوقوف بجانب نجوم المنتخب، مثلما حققوا كأس آسيا 2018، اللاعبون في حاجة شديدة الآن إلى مؤازرتهم.

وكان المنتخب السعودي خسر من منتخب بنما اليوم بثنائية مقابل هدف، ليودع بطولة المونديال محتلًّا المركز الرابع في المجموعة الخامسة بدون أي رصيد من النقاط.

وتأهل من مجموعة الأخضر كل من المنتخب الفرنسي في الصدارة برصيد تسع نقاط ثم المنتخب المالي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

ويذكر أن خالد العطوي كان قاد الأخضر للفوز ببطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا في شهر نوفمبر الماضي على حساب منتخب كوريا الجنوبية.