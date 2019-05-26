رابط وشروط التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر أبشر للتوظيف

المواطن - الرياض

تواصل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تلقي طلبات القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف- جندي أول- جندي) للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وكانت بوابة أبشر توظيف قد بدأت استقبال طلبات القبول اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم 21/ 9/ 1440هـ، ويستمر القبول حتى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحًا 25/ 9/ 1440هـ عبر الرابط التالي (هنا) وفق الشروط والمؤهلات التالية:

أولًا- شروط القبول في وظائف الدفاع المدني:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عامًا ولا يزيد على (30) عامًا حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، على أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفًا في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

ثانيًا- الوظائف والمؤهلات العلمية:

الوظائف الفنية برتبة (عريف)

اسم الوظيفة المؤهل المطلوب الشروط المطلوبة ملاحظات عريف فني/ حاسب دبلوم الكلية التقنية والكليات المتوسطة أو ما يعادله بتخصص (برمجة – دعم فني). ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

الوظائف الصحية والفنية برتبة (جندي أول)

اسم الوظيفة المؤهل المطلوب الشروط المطلوبة ملاحظات جندي أول / مسعف دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنة في تخصص ( طب الطورائ – الإسعافات – التمريض ) معتمد ومجتاز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يفضل من لديه مؤهل أعلى بتخصص ( إسعافات – طب طوارئ – تمريض ) جندي أول فني / إتصالات دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين في تخصص (إلكترونيات، اتصالات) ــــــــــــــــــــــ يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص (إلكترونيات – اتصالات )

الوظائف الميدانية والفنية والإدارية برتبة (جندي)

اسم الوظيفة المؤهل المطلوب الشروط المطلوبة ملاحظات جندي إطفاء وإنقاذ شهادة الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها إجادة السباحة يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى جندي قائد ومشغل آليات شهادة الثانوية العامة ( بجميع أقسامها ) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها أن يكون لديه رخصة قيادة عمومي سارية المفعول. إجادة السباحة. يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى جندي مفتش سلامة شهادة الثانوية الصناعية: ( كهرباء عامة – ميكانيكا معدات – مراقب إنشاءات) إجادة السباحة يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( تقنية كهربائية – تقنية ميكانيكية – تقنية كيميائية – تقنية معمارية) جندي إداري شهادة الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها دورة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الحاسب الآلي ( سكرتارية -إدارة مكتبية )ومعتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني وإجادة السباحة يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( الحاسب الآلي أو السكرتارية أو الإدارة المكتبية). جندي فني تصوير شهادة الثانوية العامة ( بجميع أقسامها ) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها دورة لا تقل عن ثلاثة أشهر في التصوير يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى تخصص التصوير جندي فني إنشاءات دبلوم المعهد الثانوي للمراقبين أو معهد العمارة والتشييد قسم: ( مساحة ـــ رسم معماري ــــ مراقب إنشاءات) ـــــــــــــــــــــــــــــ يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( مساحة ـــ رسم معماري ــــ مراقب إنشاءات) جندي فني مطابع المعهد الملكي الثانوي الصناعي قسم (الطباعة) ــــــــــــــــــــــــــــــ يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( المونتاج ـــ طباعة الاوفست ـــ ميكانيكا و قوى كهربائية للآلات التصوير) جندي فني موسيقي شهادة الثانوية العامة ( بجميع أقسامها ) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ جندي فني صيانة آليات شهادة ثانوية صناعية قسم: (كهرباء سيارات – خراطة – ميكانيكا – دهان – ميكانيكا معدات – صفائح معدنية -سمكرة). ــــــــــــــــــــــــــــــــ يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( خراطة – كهرباء سيارات – ميكانيكا – ميكانيكا معدات – صفائح معدنية دهان – سمكرة ) جندي فني صيانة منشآت شهادة ثانوية صناعية قسم: ( لحام – تمديدات كهربائية – نجارة ـــ تكييف وتبريد – تمديدات صحية). ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( لحام – تمديدات كهربائية – تكييف وتبريد )