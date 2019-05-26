رابط وشروط التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر أبشر للتوظيف

المواطن - الرياض
تواصل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تلقي طلبات القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف- جندي أول- جندي) للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.
وكانت بوابة أبشر توظيف قد بدأت استقبال طلبات القبول اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم 21/ 9/ 1440هـ، ويستمر القبول حتى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحًا 25/ 9/ 1440هـ عبر الرابط التالي (هنا) وفق الشروط والمؤهلات التالية:
أولًا- شروط القبول في وظائف الدفاع المدني:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عامًا ولا يزيد على (30) عامًا حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، على أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.
- ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
- ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفًا في جهة حكومية.
- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.
ثانيًا- الوظائف والمؤهلات العلمية:
الوظائف الفنية برتبة (عريف)
|اسم الوظيفة
|المؤهل المطلوب
|الشروط المطلوبة
|ملاحظات
|عريف فني/ حاسب
|دبلوم الكلية التقنية والكليات المتوسطة أو ما يعادله بتخصص (برمجة – دعم فني).
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الوظائف الصحية والفنية برتبة (جندي أول)
|اسم الوظيفة
|المؤهل المطلوب
|الشروط المطلوبة
|ملاحظات
|جندي أول / مسعف
|دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنة في تخصص ( طب الطورائ – الإسعافات – التمريض )
|معتمد ومجتاز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
|يفضل من لديه مؤهل أعلى بتخصص ( إسعافات – طب طوارئ – تمريض )
|جندي أول فني / إتصالات
|دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين في تخصص (إلكترونيات، اتصالات)
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|يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص (إلكترونيات – اتصالات )
الوظائف الميدانية والفنية والإدارية برتبة (جندي)
|اسم الوظيفة
|المؤهل المطلوب
|الشروط المطلوبة
|ملاحظات
|جندي إطفاء وإنقاذ
|شهادة الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها
|إجادة السباحة
|يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى
|جندي قائد ومشغل آليات
|شهادة الثانوية العامة ( بجميع أقسامها ) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها
|أن يكون لديه رخصة قيادة عمومي سارية المفعول. إجادة السباحة.
|يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى
|جندي مفتش سلامة
|شهادة الثانوية الصناعية: ( كهرباء عامة – ميكانيكا معدات – مراقب إنشاءات)
|إجادة السباحة
|يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( تقنية كهربائية – تقنية ميكانيكية – تقنية كيميائية – تقنية معمارية)
|جندي إداري
|شهادة الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها
|دورة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الحاسب الآلي ( سكرتارية -إدارة مكتبية )ومعتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني وإجادة السباحة
|يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( الحاسب الآلي أو السكرتارية أو الإدارة المكتبية).
|جندي فني تصوير
|شهادة الثانوية العامة ( بجميع أقسامها ) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها
|دورة لا تقل عن ثلاثة أشهر في التصوير
|يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى تخصص التصوير
|جندي فني إنشاءات
|دبلوم المعهد الثانوي للمراقبين أو معهد العمارة والتشييد قسم: ( مساحة ـــ رسم معماري ــــ مراقب إنشاءات)
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|يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( مساحة ـــ رسم معماري ــــ مراقب إنشاءات)
|جندي فني مطابع
|المعهد الملكي الثانوي الصناعي قسم (الطباعة)
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|يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( المونتاج ـــ طباعة الاوفست ـــ ميكانيكا و قوى كهربائية للآلات التصوير)
|جندي فني موسيقي
|شهادة الثانوية العامة ( بجميع أقسامها ) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها
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|جندي فني صيانة آليات
|شهادة ثانوية صناعية قسم: (كهرباء سيارات – خراطة – ميكانيكا – دهان – ميكانيكا معدات – صفائح معدنية -سمكرة).
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|يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( خراطة – كهرباء سيارات – ميكانيكا – ميكانيكا معدات – صفائح معدنية دهان – سمكرة )
|جندي فني صيانة منشآت
|شهادة ثانوية صناعية قسم: ( لحام – تمديدات كهربائية – نجارة ـــ تكييف وتبريد – تمديدات صحية).
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|يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص: ( لحام – تمديدات كهربائية – تكييف وتبريد )