ردود أفعال متباينة بعد أكشن ياسر جلال في لمس أكتاف

المواطن - متابعة

أثار مسلسل “لمس أكتاف” بطولة الفنان المصري ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، العديد من ردود الأفعال بعد عرض الحلقة 24 على قناة CBC المصرية أمس الأربعاء.

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة، منها أكشن “أدهم” الذي يجسده ياسر جلال عند دفاعه عن شقيقته أمام زوجها الذي يعتدي عليها بالضرب، بالإضافة إلى المشهد الرومانسي الذي جمع بين إيمان العاصي “غادة”، وياسر جلال، وقالت فيه ” “أنا بحبك بعيوبك قبل مميزاتك وهتجوزك حتى لو خسرت كل حاجة”.

وأشاد متابعون بأداء أبطال المسلسل وأحداثه، حيث قالت نداء صافي: أحس أني جالسة أشاهد قصصاً حقيقية وليس تمثيلاً، وهذا يثبت كمية الإبداع في المسلسل وتميزه وحبكته الدرامية.

أما بيسان فعلقت بالقول: أخت أدهم أحسها أنها أميرة بإيمانها ونفسها.. طيبة وأحببتها جدًا.. أدهم وأميرة عن الإخوة أتحدث.

وأشادت سلمى عز الدين بدور ياسر جلال الذي يجسد دور “أدهم” وقالت: غادة تحب أدهم بكل حالاته.. تحب أدهم قبل، والآن، وفيما بعد.

من جهته، تساءل هشام حبيب: يا ترى أدهم سيستسلم ويتعمل فيه (لمس أكتاف) من حمزة (فتحي عبد الوهاب) من أجل حبه لغادة (إيمان العاصي).. ننتظر بقية أحداث لمس أكتاف بفارغ الصبر.

مسلسل “لمس أكتاف” من بطولة ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.