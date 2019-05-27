رسالة من عائض القرني للمسلمين لاستغلال العشر الأواخر من رمضان

المواطن - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني رسالة إلى المسلمين؛ لاستغلال العشر الأواخر من رمضان واغتنام ما بقي من هذه الأيام المباركة.

وقال القرني: العشر دنت، والأيام انصرمت، والشهر يتقضّى، والأعمال بالخواتيم فاغتنموا ما بقي، البدار البدار، والسباق السباق، الزموا القرآن والاستغفار والدعاء، فقد حان توزيع الجوائز والأسماء تُعلن في الملأ الأعلى، اللهم اكتب أسماءنا في سجل الفائزين قولوا: آمين.

وتابع القرني: الملائكة لا يُذنبون ولا يُخطئون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومع ذلك {يسبحون الليل والنهار لا يفترون}، ونحن أهل الذنوب والخطايا نفتر ونلهو ونلغو، فهل من عودة صادقة؟! اللهم أعنّا على ذكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك.