رسميًا.. أوفيني يعلن رحيله عن النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن البرازيلي برونو أوفيني رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد 3 سنوات من التألق بقميص العالمي.

ونشر أوفيني صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “ليس من السهل أن نقول وداعًا.. ولكن أريد فقط أن أقول شكرًا للجميع في النصر .. قضينا 3 سنوات مذهلة معًا”.

وتابع النجم البرازيلي برونو أوفيني تغريدته قائلًا: “وكان هناك عاطفة كبيرة مع الجماهير داخل الملعب، حاولت أن أبذل قصارى جهدي دائمًا عندما أرتدي هذا القميص.. في قلبي إلى الأبد”.

برونو أوفيني

وكان البرازيلي برونو أوفيني قد غادر مدينة الرياض، لقضاء فترة الإجازة مع أسرته، عقب نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، دون تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وانضم برونو أوفيني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صيف عام 2016، قادمًا من نادي نابولي الإيطالي، ونجح في قيادة العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وداعًا برونو

وحرصت جماهير النصر على توديع برونو أوفيني بطريقتها الخاصة بعدما انتشرت أنباء عن رحيله، ودشنت هاشتاق يحمل اسم وداعًا برونو وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر”.