رسميًا.. إنتر ميلان يعلن رحيل مدربه سباليتي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، عن رحيل المدير الفني لوتشيانو سباليتي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وذكر إنتر ميلان في بيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول.. نشكر سباليتي على عمله وما حققناه سويًا ونتمنى له التوفيق”.

وقاد سباليتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو هذا الموسم، ليضمن المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن إنتر ميلان الإيطالي اقترب من التعاقد مع المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، أنطونيو كونتي، ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن نادي إنتر ميلان سيعلن عن تعيين أنطونيو كونتي بشكل رسمي نهاية الأسبوع.