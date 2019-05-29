رقابة المنشطات تُوقف لاعبي الهلال وجدة 8 سنوات

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف اللاعب عبدالعزيز حميدان، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الهلال، لمدة أربع سنوات، وذلك بعد وجود مادة محظورة في عينة الفحص والتي خضع لها.

وذكر الحساب الرسمي لـ لجنة الرقابة على المنشطات أن اللجنة قررت إيقاف اللاعب عبدالعزيز حميدان بعدما تنازل الأخير عن حقه في فتح العينة الثانية.

وأعلنت لجنة الرقابة على المنشطات كذلك إيقاف اللاعب عصام الشمراني لاعب رفع الأثقال في نادي جدة لمدة أربع سنوات؛ بسبب وجود مادة محظورة في نتيجة فحص العينة الخاصة به.

ويذكر أن عصام الشمراني كان تنازل عن حقه في فتح العينة الثانية لتُقرر اللجنة إيقافه لمدة 4 سنوات.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات السعودية، أعلنت من قبل عن إيقاف نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد، لمدة 4 سنوات.

وتم إيقاف اللاعب فهد المولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة عام بسبب المنشطات.