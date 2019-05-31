سبب تأجيل صفقة انتقال هازارد إلى الريال

المواطن - مروة نبيل

كشفت تقارير بريطانية، اليوم الجمعة، عن سبب تأجيل صفقة انتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “ذا صن”، أن البلجيكي الدولي إيدين هازارد كان من المفترض أن يُغادر إلى مدريد، يوم غد السبت، على أن يتم تقديمه كلاعب في صفوف ريال مدريد بشكل رسمي في ملعب “سانتياجو برنابيو”، يوم الاثنين المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه تأجل موعد الإعلان عن صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، بسبب رفض إدارة نادي تشيلسي العرض الذي تقدم به مسؤولو المرينغي، مساء يوم أمس الخميس.

وقاد البلجيكي هازارد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال، وصرح بعد المباراة النهائية أنها قد تكون بمثابة وداعه لجماهير البلوز.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أنا هازارد سيتقاضى مع ريال مدريد راتبًا أسبوعيًا قدره 400 ألف جنيه إسترليني، وسيوقع على عقد يمتد إلى 4 أعوام.