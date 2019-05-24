سطوا بالأقنعة والسكاكين على صرافة لتوفير مبلغ تذكرة سفر!

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أحالت النيابة العامة في دبي عصابة إفريقية، مكونة من 5 أفراد، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات اليوم، بعد أن سطت بالأقنعة والسكاكين على مركز صرافة في جبل علي، وسرقت منه عملات مختلفة تساوي قيمتها الإجمالية 183 ألف درهم، بعد أن تسببوا بترويع الموظفين والمراجعين جراء فعلهم الإجرامي، فيما دلت التحقيقات أن المتهمين نفذوا جريمتهم رغبة في توفير مبلغ لمتهم هارب من أجل السفر إلى موطنه.

وبحسب ما نقلت “البيان” عن تحقيقات النيابة العامة فإن خمسة أفارقة منهم زائران، سرقوا ليلًا مع آخرين هاربين مستخدمين أقنعة ونظارات لإخفاء معالمهم وبواسطة سكاكين مالًا عبارة عملات نقدية مختلفة تبلغ قيمتها الإجمالية بالدرهم 183 ألف درهم، من مركز صرافة في مجمع دبي للاستثمار، بعد أن تواطؤوا واتفقوا على سرقته، فضلًا عن مراقبتهم المكان أكثر من مرة والاجتماع فيما بينهم في شقة خارج دبي، ومن ثم جاؤوا إلى مسرح الجريمة بسيارة، ودخلوا إلى المركز ملثمين وحاملين سكاكين، مما بث الرعب والخوف في نفوس المتواجدين من مراجعين وموظفين كانوا آمنين.

وقالت النيابة العامة: إن المتهمين تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية وبالإكراه، من الاستيلاء على مبالغ نقدية مختلفة كانت في أدراج المحاسبة في ذلك المركز، ووضعها في حقيبة ظهر ومن ثم لاذوا بالفرار.

واعترف أحد المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم، أنه قبل ثلاثة أسابيع من الواقعة، اتصل به متهم هارب، وقال له: إنه بحاجة لنقود من أجل السفر إلى موطنه الإفريقي، فاتفقا على أن يسرقا أحد محلات الصرافة في دبي، ووقع اختيارهما على المحل قيد الدعوى، وعلى إثر ذلك تواصل المتهم الهارب مع أصدقائه من أجل غاية السرقة، وحضروا إلى المكان لمعاينته والاتفاق على موعد وتوقيت وخطة سرقته.