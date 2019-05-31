شاهد.. شلالات عقبة المحمدية بعد أمطار الطائف

المواطن - الطائف

تساقطت المياه من شلالات عقبة المحمدية بعد هطول أمطار غزيرة على الطائف ضمن الحالة المطرية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ووثّق المواطن فهد المنصوري عضو فريق طقس مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر انسياب الشلالات الهادرة في عقبة المحمدية.

امطار و شلالات عقبة المحمديه رصد العضو / فهد المنصوري@ksaihotmail pic.twitter.com/0LjSjJw5dc — طقس منطقة مكة المكرمة (@Makkah_wether) May 31, 2019

كما تم رصد هطول أمطار غزيرة على الطائف والهدا وعدد من المدن والأحياء