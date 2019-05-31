شاهد.. شلالات عقبة المحمدية بعد أمطار الطائف

شاهد.. شلالات عقبة المحمدية بعد أمطار الطائف

2019/05/31
الساعة 6:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الطائف

تساقطت المياه من شلالات عقبة المحمدية بعد هطول أمطار غزيرة على الطائف ضمن الحالة المطرية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ووثّق المواطن فهد المنصوري عضو فريق طقس مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر انسياب الشلالات الهادرة في عقبة المحمدية.

كما تم رصد هطول أمطار غزيرة على الطائف والهدا وعدد من المدن والأحياء



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