صفقة سلاح أمريكية بأكثر من 8 مليارات دولار للمملكة والإمارات والأردن لردع إيران

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن هناك صفقة سلاح بأكثر من ثمانية مليارات دولار للمملكة والإمارات والأردن لردع إيران في المنطقة.

وشدد بومبيو على أن صفقة السلاح هي دعم لحلفاء واشنطن، وردع لطهران.

وقبل قليل، قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوزت الكونجرس ووافقت على بيع أسلحة إلى المملكة.

وكشف عدد من أعضاء الكونجرس في وقت سابق، عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح المملكة مجموعة أكبر وأكثر تطورًا من الأسلحة؛ بسبب التهديدات التي تمثلها إيران في الوقت الحالي على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.