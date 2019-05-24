طرح تذاكر عرض WWE في السعودية بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن طرح تذاكر عرض WWE Super ShowDown المُقرر إقامتها رابع أيام عيد الفطر المبارك، يوم الجمعة الموافق 7 من شهر يونيو المقبل.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، العرض المرتقب WWE Super ShowDown الذي سيشهد مشاركة العديد من الأسماء البارزة في عالم المصارعة الحرة.

وجاءت أسعار تذاكر عرض WWE Super ShowDown كالتالي؛ 25 ريالًا أفراد وعائلات “رؤية محدودة”، 75 ريالًا عائلات فئة ذهبية، 400 ريال فضية VIP، وهو نفس سعر الذهبية VIP.

وبلغ سعر تذكرة العائلات والأفراد المقاعد العليا إلى 75 ريالًا، فيما جاءت أسعار العائلات والأفراد في المقاعد المتوسطة والسفلية، كالتالي؛ 25 ريالًا “رؤية محدودة”، و50 ريالًا “عادي”.

ووصل سعر التذكرة الأرضية للعائلات في عرض WWE Super ShowDown إلى 750 ريال، وألف ريال لأرضية الملعب VIP، و2000 ريال للبلاتينية في أرضية ملعب الجوهرة.

وأشارت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تذاكر عرض WWE Super ShowDown متوفرة عبر منصة شارك.

ومن المُقرر أن يشهد عرض WWE Super ShowDown عودة عدد من النجوم إلى حلبات المصارعة مرة أخرى، وفي مقدمتهم الأسطورة أندرتيكر، جولدبيرغ، وبروك ليسنر.

وسبق أن احتضنت السعودية عرض أعظم رويال رامبل، وهو أول حدث لـWWE كجزء من اتفاقها مع المملكة، قبل أن تحتضن عرض “درة التاج”، في شهر نوفمبر الماضي.