طوفان المنشطات يُغرق 5 لاعبين في 39 يومًا

المواطن - محمد سمعه

لا تزال المنشطات تُسقط مزيدًا من اللاعبين من مختلف الرياضات في فخها في الفترة الأخيرة في الرياضة السعودية، وذلك بعد معاقبة كل من نايف المنتشري لاعب فريق كرة الماء بنادي الاتحاد وسعيد سروجي لاعب الجودو في نادي الوحدة.

ويذكر أن الثنائي نايف المنتشري وسعيد سروجي لم يكونا الوحيدين اللذين تعرضا للتحقيق أو للعقوبة بسبب المنشطات، حيث سبق وأن أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف اللاعب شايع شراحيلي لاعب القادسية لمدة عام واحد لثبوت تعاطيه للمنشطات.

وقرّرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف الحارس فيصل مسرحي حارس مرمى نادي القادسية لمدة عام بعدما تنازل الحارس عن حقه في فتح العينة B.

صدمة كبرى

كما أن الصدمة الكبرى تمثلت في إرسال لجنة الرقابة على المنشطات إشعارًا لنادي الاتحاد يُفيد وجود مادة منشطة محظورة في عينة اللاعب فهد المولد.

وكان فهد المولد حضر جلسة الاستماع خلال الفترة الأخيرة ورفض فتح العينة B مما قد يُسبب له الإيقاف لمدة تصل إلى ستة أشهر.

البداية كانت في أبريل

وكانت بداية سقوط اللاعبين في فخ المنشطات من الثامن عشر من شهر أبريل الماضي حيث كانت البداية مع إيقاف اللاعب شايع شراحيلي ثم إيقاف الحارس فيصل مسرحي في الثالث عشر من مايو الجاري.

وتم إيقاف نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد، لمدة 4 سنوات، بينما تم إيقاف سعيد سروجي لاعب الجودو في نادي الوحدة، لمدة 18 شهرًا.

وكان الناقد الرياضي محمد الصدعان تحدّث عن أسباب وقوع اللاعبين السعوديين في فخ تعاطي المنشطات حيث قال: مسألة تعاطي المنشطات هي للأسف قلة وعي وضعف وجهل من اللاعبين.