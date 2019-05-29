طيران ناس تدشن مبادرة ابتسامتك تصنع الفرق لتكريم العاملين على حقائب المسافرين

المواطن - الرياض

دشنت طيران ناس، بالتعاون مع مطارات الرياض، مبادرة “ابتسامتك تصنع الفرق” لتكريم العاملين المتميزين.

وقالت طيران ناس، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إن المبادرة تستهدف تكريم العمّال المسؤولين عن حقائب المسافرين، ومنحهم تذاكر لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان.

“ابتسامتك تصنع الفرق” مبادرة بالتعاون مع@riyadhairports

لتكريم العمّال المسؤولين عن حقائب المسافرين، ومنحهم تذاكر لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان. pic.twitter.com/y0aAoVDVcY — flynas طيران ناس (@flynas) ٢٩ مايو ٢٠١٩