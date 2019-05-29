طيران ناس تدشن مبادرة ابتسامتك تصنع الفرق لتكريم العاملين على حقائب المسافرين
بالتعاون مع مطارات الرياض

طيران ناس تدشن مبادرة ابتسامتك تصنع الفرق لتكريم العاملين على حقائب المسافرين

2019/05/30
الساعة 1:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دشنت طيران ناس، بالتعاون مع مطارات الرياض، مبادرة “ابتسامتك تصنع الفرق” لتكريم العاملين المتميزين.

وقالت طيران ناس، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إن المبادرة تستهدف تكريم العمّال المسؤولين عن حقائب المسافرين، ومنحهم تذاكر لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان.

 



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