عائض القرني عن الصلاة: كل موعد ولقاء وقضية بعدها تهون

المواطن - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني بعض النصائح للمسلمين بشأن الصلوات الخمس.

وقال القرني: اجعل أهم قضية، وأكبر موعد، وأعظم لقاء، الصلوات الخمس؛ لأنك تُناجي فيها ملك الملوك الواحد القهار، فكل موعد ولقاء وقضية بعدها تهون مهما ظننت أنها كبيرة وعظيمة، {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}.

وأضاف القرني: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ}، هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي ﷺ، (تفسير ابن كثير 5/ 99) أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسَه، أنفاسه صحبوا.