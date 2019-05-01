عاصي الحلاني يكشف سراً خطيراً عن ابنته

المواطن - أحمد عفيفي

ظهر المطرب اللبناني عاصي الحلاني بإطلالة جذابة، من خلال برنامج carpool karaoke الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش، عبر قناة دبي الفضائية، ولاسيما أن البرنامج يحظى بأعلى نسب المشاهدة في الوطن العربي.

وكشف عاصي أثناء الحلقة عن نقطة ضعفه التي تلازمه في الحياة، وهي نجلته دانا، التي يسعى دائماً لتحقيق كل ما يجعلها سعيدة بالحياة، وأشار عاصي أنه دائماً يشعر بالضعف والحزن عندما يصيبها أي مكروه ما في الحياة.

ويُذكر أن آخر أعمال المطرب اللبناني عاصي الحلاني هي أغنية شو بخاف عليكي، والتي طرحتها شركة روتانا، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وقد حصدت الأغنية أكثر من ثلاثة مليون مشاهدة، وهي من كلمات حسن عباس وألحان باسم يحيى.

والمعروف أن دانا التي أكملت عامها الـ 21 في مارس الماضي هي الابنة الصغرى للفنان عاصي الحلاني، الذي هو أب لثلاثة أولاد، هم ماريتا ودانا والوليد.

ودانا على عكس الوليد وماريتا، لا يوجد لديها ميول فنية، ولكنها تحب الخيل كوالدها، وهي تتابع حالياً دراستها الجامعية.