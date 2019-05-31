عيون العالم على قمم مكة .. الملك سلمان يوجه دعوة عالمية ويد الرياض ممدودة بالسلام

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تناولت وسائل الإعلام الدولية القمة العربية الطارئة التي دعت لها المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي بدأت أمس الخميس واستمرت حتى الساعات الأولى من الصباح.

وظهرت آراء وسائل الإعلام الدولية من خلال التقارير التي تناولت القمة وكلمات ملوك وقادة البلدان العربية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

قمة ليست عادية

رأت شبكة CBS نيوز الأمريكية، أن الخطوات التي اتخذتها المملكة وإدانتها الصريحة والواضحة لتهديدات منطقة الخليج العربي، كانت تشير إلى عزم واضح على اقتلاع جذور الإرهاب من المنطقة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى الإدانة الحازمة من جانب المملكة لأنشطة إيران، حيث دعا الملك سلمان الدول العربية إلى مواجهة أعمالها “الإجرامية” بعد أن أثارت الهجمات على المنشآت النفطية مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

دعوة عالمية

ومن جانبها، ركزت شبكة “فرانس 24” الضوء على الحزم في إدانة تصرفات إيران الإجرامية بالمنطقة، والتي حذر منها قادة الدول العربية خلال فعاليات القمة الطارئة بمكة المكرمة.

وشهدت القمة دعوة عالمية لإدانة تصرفات إيران والتصدي لها، لاسيما بعد أن كادت أعمالها الإرهابية واستهدافها لناقلات النفط قبالة السواحل الإماراتية وخطوط ضخ البترول التابعة لأرامكو، أن تتسبب في حرب إقليمية وأزمات اقتصادية عالمية.

نحو السلام دومًا

وقالت شبكة “فويس أوف أمريكا”، إن القمة الطارئة بالمملكة شهدت دعوة من المجتمع الدولي لاستخدام جميع الوسائل لمواجهة إيران، غير أن خادم الحرمين الشريفين أكد رغبة المملكة في تحقيق الاستقرار والهدوء دومًا، مشددًا على أن “السعودية يدها ممدودة بالسلام دائمًا”.