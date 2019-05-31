فيديو.. أبو الغيط يعلن بيان القمة العربية الطارئة الختامي

المواطن - مكة المكرمة

ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية بيان القمة العربية الطارئة الختامي، وذلك في ختام فعاليات القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة.

وناقشت القمة مساء الخميس التهديدات الإيرانية وتدخلاتها السافرة في المنطقة، خاصة بعد استهداف السفن النفطية قبالة الإمارات، واستهداف مضختي النفط في المملكة.

وأكّد القادة العرب في القمة العربية على دعم أمن واستقرار المنطقة ودعم أمن واستقرار الخليج كجزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وندّدت القمة العربية بممارسات إيران وتدخلاتها في المنطقة من خلال الميليشيات الإرهابية، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.