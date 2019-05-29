فيديو.. البرق يضرب صاروخًا روسيًا أثناء رحلته للفضاء

فيديو.. البرق يضرب صاروخًا روسيًا أثناء رحلته للفضاء

2019/05/29
الساعة 7:23 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1685
0
طباعة
المواطن - متابعة

ضربت صاعقة برق صاروخًا روسيًا من نوع سويوز خلال إطلاق قمر اصطناعي، إلا أنه نجح في إكمال رحلته إلى الفضاء.

وأظهر فيديو متداول صاعقة البرق وهي تضرب الصاروخ لثوانٍ قليلة ثم أكمل مساره في السماء.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم