فيديو.. البرق يضرب صاروخًا روسيًا أثناء رحلته للفضاء

المواطن - متابعة
ضربت صاعقة برق صاروخًا روسيًا من نوع سويوز خلال إطلاق قمر اصطناعي، إلا أنه نجح في إكمال رحلته إلى الفضاء.
وأظهر فيديو متداول صاعقة البرق وهي تضرب الصاروخ لثوانٍ قليلة ثم أكمل مساره في السماء.
ضربت صاعقة برق صاروخًا روسيًا من نوع سويوز خلال إطلاق قمر اصطناعي، إلا أنه نجح في إكمال رحلته إلى الفضاء.
وأظهر فيديو متداول صاعقة البرق وهي تضرب الصاروخ لثوانٍ قليلة ثم أكمل مساره في السماء.
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