فيديو.. البرهان: السودان سيظل جزءًا أصيلًا من التحالف العربي

المواطن - مكة المكرمة
أكّد عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي في السودان، إدانة الخرطوم للاعتداءات الإيرانية الأخيرة على المملكة ودولة الإمارات.
وأضاف البرهان أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة أن السودان سيظل جزءًا أصيلًا من التحالف العربي.
#قمم_مكه | البرهان: ندين الاعتداءات الأخيرة على المملكة ودولة الإمارات.#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/lCJsIrya7T
— السعودية مباشر (@STVLIVECH) ٣٠ مايو ٢٠١٩
#قمم_مكه | البرهان: السودان سيظل جزء أصيلا من التحالف العربي.#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/ody1Aik8bQ
— السعودية مباشر (@STVLIVECH) ٣٠ مايو ٢٠١٩