فيديو.. البرهان: السودان سيظل جزءًا أصيلًا من التحالف العربي

فيديو.. البرهان: السودان سيظل جزءًا أصيلًا من التحالف العربي

2019/05/31
الساعة 2:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أكّد عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي في السودان، إدانة الخرطوم للاعتداءات الإيرانية الأخيرة على المملكة ودولة الإمارات.

وأضاف البرهان أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة أن السودان سيظل جزءًا أصيلًا من التحالف العربي.

 



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