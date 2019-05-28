فيديو.. الكلباني : سرعة تناقل الشائعات سببها ببغاوات مواقع التواصل

فيديو.. الكلباني : سرعة تناقل الشائعات سببها ببغاوات مواقع التواصل

2019/05/28
الساعة 6:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1680
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد الشيخ عادل الكلباني، أن العديد من البشر تحولوا إلى ما يشبه الببغاوات عبر مواقع التواصل ما زاد من سرعة تناقل الشائعات.

وقال الكلباني في برنامجه اليومي على قناة SBC: إن البعض يتناقل الأخبار عبر برامج التواصل دون التدقيق في محتواها الأمر الذي يسبب صعوبة في السيطرة على الشائعات.
وتابع الكلباني : اللسان الببغاوي الآن أصبح “سنابة وتغريدة ورسالة واتس”



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم