قرابة مليون ونصف مستفيد من خدمات رئاسة الحرمين بالثلث الأوسط من رمضان

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إحصائيات لأبرز الخدمات التي قدمتها خلال الثلث الثاني للشهر الكريم، والتي شملت قرابة مليون ونصف شخص.

وتنقسم الخدمات المقدمة للزائرين والمعتمرين من ضيوف الرحمن إلى عدة محاور رئيسة عبر محور الإرشاد الديني، والمحور الخدمي، وغيرهما من المحاور.

المحور الإرشادي:

ويعتبر المحور الإرشادي من أهم المحاور التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام، إذ بلغ مجموع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الرئاسة عبر المحور الإرشادي (11 خدمة) أكثر من (1.472.646) مستفيدًا، وهي:

(1853) مستفيدًا من مقرأة الحرمين

(4010) مستفيدين من حلقات تصحيح التلاوة

توزيع (11300) مصحف

(2998) زائرًا لمراكز التوعية

توزيع (121325) مطبوعًا

(1447) مستفيدًا من خدمات التطويف

(11851) مستفيدًا من خدمة الإرشاد المكاني

(14203) زائرين لمعرض عمارة الحرمين

(1248609) مستفيدين من خدمة الترجمة

(22850) مستفيدًا من البرنامج العلمي

(32200) مستفيد من إجابة السائلين

المحور الخدمي:

كما عملت الرئاسة على ست خدمات خلال المحور الخدمي، والذي يهتم بتقديم عدد من الخدمات المتنوعة لقاصدي المسجد الحرام، وهي:

إزالة (1815) طنًّا من النفايات

تقديم (21000) لتر من بئر زمزم

استهلاك (34 مليون) كاسة للسقيا

(7416) مستفيدًا من خدمة العربات

(1307) مستفيدين من نقل ذوي الجنائز

(1285) مستفيدًا من خدمة نقل كبار السن

(307) زائرين لمصنع الكسوة

المحور الإداري:

وأما المحور الإداري والذي يقوم على استقبال البلاغات والمقترحات من قاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، فقد بلغ مجموع البلاغات التي تم استقبالها (12152) بلاغًا كالآتي:

استقبال (1289) بلاغًا هاتفيًّا

استقبال (10686) بلاغًا لاسلكيًّا

استقبال (177) بلاغًا إلكترونيًّا