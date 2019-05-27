كاريلو يُشارك في تدريبات منتخب بيرو

المواطن - مروة نبيل

انضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أندريه كاريلو إلى قائمة منتخب بيرو في معسكر فيدينا التدريبي، استعدادًا لمنافسات بطولة كوبا أمريكا 2019.

ونشر حساب منتخب بيرو الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للتدريبات الجماعية، اليوم الاثنين، والتي شهدت مشاركة أندريه كاريلو.

ويُعد كاريلو صاحب الـ27 عامًا، واحدًا من أبرز لاعبي منتخب بيرو، ويأمل في مواصلة التألق خلال منافسات كوبا أمريكا 2019، والذهاب بعيدًا في البطولة.

ويقع منتخب بيرو في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2019 المُقرر انطلاقها، يوم 15 من شهر يونيو المقبل، بصحبة منتخبات البرازيل البلد المضيف، بوليفيا وفنزويلا.

وظهر أندريه كاريلو بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، إلا أنه يحسم مستقبله حتى الآن، سواء بالاستمرار مع الزعيم أو العودة إلى بنفيكا البرتغالي.