لوحات توعوية وتوجيهية موجهة إلى المعتمرين بمناسبة قمم مكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

شرعت قيادة التوعية والإعلام إلى استكمال ما بدأته مؤخرًا بنشر عدد من اللوحات التوعوية والتوجيهية الموجهة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ، والتي تم من خلالها استهداف عددًا من الطرق والميادين في منطقة مكة المكرمة ممثلة في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة.

وأوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة، العميد أحمد بن سعد الأحمدي، أنه روعي في هذه اللوحات أنها تلبي المتطلبات وتأتي إنفاذًا لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ودعم من قائد قوات أمن العمرة اللواء سعيد بن سالم القرني، حيث انتقت قيادة التوعية والإعلام عدد من الميادين والطرقات التي يسلكها الزائر والمعتمر حتى وصوله إلى مكة المكرمة بمحتوى إعلامي وتوعوي وإرشادي روعي فيها أن تحمل مضمونًا هادفًا ومختصرًا يسهل على القادم الاستفادة منها وبخمس لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية والأروردو، كما تم تركيب أكثر من مائة لوحة في مواقع مختلفة.

وأضاف أن القمم التي دعا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان لها رسائل توجيهية ذات طابع أمني ومروري من خلال تنفيذ عدد من اللوحات الإرشادية والتوجيهية لقائدي المركبات وعابري الطرق إلى مكة المكرمة، حيث تم تجهيز عدد من اللوحات تعني بالقمم تحمل مضامين توجيهية تبين الطرق التي يمنع الدخول بها وكذلك البدائل المتاحة، إضافة إلى عدد من اللوحات التي تبرز أهمية التعاون مع رجال الأمن لإنجاح مهامهم الأمنية خلال انعقاد القمم في هذا الوقت الذي يشهد المسجد الحرام فيه كثافة من الزوار والمعتمرين.

وطالب الأحمدي الجميع خاصةً لمن سبق لهم أداء العمرة بإفساح المجال لإخوانهم المسلمين القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة أول مرة.

وقال: إننا نعول على إخواننا في مكة المكرمة وهم كذلك دائمًا خير سند في تفهم إغلاق عدد من الطرق أو تحويلها إلى طرق أخرى، مطالبًا في الوقت نفسه بالاعتماد على النقل العام خلال فترات الإغلاق المحددة من 23 إلى 27 رمضان.

وتابع: مكة كلها حرم ومن المناسب لإخواننا في مكة المكرمة التوجه للمساجد القريبة لأداء الصلوات، وهذا نوع من التعاون على البر والتقوى وإيثار يتسم به إخواننا في العاصمة المقدسة.