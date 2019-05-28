ماجد القصبي عن قفزة المملكة 13 مرتبة بالتنافسية العالمية: بدأنا جني ثمار الرؤية 

المواطن - الرياض

أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن المملكة بدأت تجني ثمار رؤية 2030، بمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بتحقيق قفزة نوعية بـ 13 مرتبة، في ترتيب المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية “IMD” والحصول على المركز 26، نتيجة للعمل التكاملي بين الجهات الحكومية، وصولاً لأفضل المعايير العالمية.

وأضاف الوزير القصبي أن هذا التقدم الذي حققته المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يُعتبر الأكبر من بين الدول، ويعكس ما وصلت إليه تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

وحققت المملكة أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وحصلت على المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المملكة المرتبة 7 من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين.

يُذكر أن المملكة أُدرجت رسميًا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في عام 2017، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.