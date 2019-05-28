مصر تستأنف الرحلات الجوية إلى السودان

أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أنه سيتم استئناف رحلات الشركة إلى الخرطوم اعتبارًا من مساء الثلاثاء، بإقلاع رحلتها رقم “إم إس 853″، وذلك بعد توقف استمر 24 ساعة.

وأوضح المصدر أن طائرة “مصر للطيران” ستقلع في تمام الساعة 23:45 من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الخرطوم، وذلك بعد توقف إقلاع الرحلات دام يومًا واحدًا “بسبب الأحداث الجارية في السودان”، لافتًا إلى أن مركز عمليات الشركة “اطمأن على الحالة هناك”.

وكانت الشركة قد قررت إلغاء رحلتيها رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحًا والرابعة عصرًا.

إلى ذلك استجابت نسبة كبيرة من عمال وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة في مدينة الخرطوم، إلى الإضراب العام الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان.

ودخل الإضراب في القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وشهدت جل مرافق وخدمات مطار الخرطوم الدولي توقفًا تامًّا، كما شارك موظفو الخطوط الداخلية في الإضراب؛ مما أدى إلى تقليص عدد الرحلات الدولية.