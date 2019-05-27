مقطوعه_الضمان2 .. مطالب بتثبيت صرفها سنوياً في رمضان

المواطن - الرياض

طالب العديد من المواطنين بسرعة صرف “مقطوعه الضمان2″، لا سيما وأن شهر رمضان أقبل على الرحيل، وتزداد مصاريف الأسر مع حلول عيد الفطر، ومستلزماته خاصة بالنسبة للأطفال.

وتفاعل المواطنون مع وسم “مقطوعه الضمان2” حيث طالب العديد منهم بتثبيت موعد صرفها سنوياً لتكون في شهر رمضان المبارك.

وتفاعل مواطن مع الوسم بقوله “أتمنى من خادم الحرمين الشريفين بتثبيت مقطوعة الضمان كل سنه، وتنزل كل رمضان، والله إن المستفيدين بحاجة له وبالأخص، في رمضان الأسعار مرتفعة كل سنه، وراتب الضمان على حالة من سنوات، ما يزيد يارب ارزقنا من سعة عطائك، ورزقك يارب سخّر لنا ملكنا ووليّ عهده”.

وتفاعل نواف مع الهاشتاق بقوله: “اللهم افرح كل من ينتظر المقطوعه قبل أن ينتهي رمضان بنزولها في حسابه واسعده بها”.

وأيدت حصة الحميد تثبيت صرفها في رمضان بقولها “لو يثبتون صرفها بشهر رمضان من كل سنة أفضل وأجمل والسبب احتياج العوائل بشهر رمضان يتضاعف (مع أني لست مستفيده من الضمان ولكن ابداء رأي لاأكثر)”.

وقالت أخرى “المفروض كل سنة تنزل بوقتها ثابت مايتاخر ولا دقيقة حرام عليكم كل أهل الضمان أرامل ومطلقات وأيتام وكبار سن عاجزين خافوا الله فيهم”.