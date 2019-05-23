موعد الدفعة الجديدة من حساب المواطن وهل بها زيادة؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطنون بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن وهل سيقدم البرنامج زيادة جديدة للمستفيدين خلالها؟

وقال حساب المواطن ردًا على الاستفسارات: إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

وأضاف: لا توجد زيادة في مبالغ دعم برنامج حساب المواطن، وفي حال كان هناك أي مستجدات في البرنامج سيتم الإعلان عنها من خلال قنواتنا الرسمية وكذلك من خلال حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

شروط الأهلية:

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).