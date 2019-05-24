هازارد تعليقًا على رحيله: أفكر في الفوز بالنهائي الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

رفض البلجيكي إيدين هازارد التعليق على رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال هازارد خلال تصريحاته لشبكة RMC””: “اللقاء الأخير في صفوف تشيلسي؟.. لا أفكر في ذلك”.

وتابع النجم البلجيكي تصريحاته قائلًا: “أفكر فقط في الفوز بنهائي الدوري الأوروبي، ثم ما يجب أن يحدث سيحدث”.

وارتبط اسم البلجيكي إيدين هازارد بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بعد خوضه نهائي الدوري الأوروبي.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي ريال مدريد الإسباني سيضم هازارد مقابل 120 مليون يورو، خاصة أنه يتبقى في عقده مع تشيلسي الإنجليزي عام واحد فقط.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، يوم 29 من شهر مايو الجاري، ويأمل هازارد التتويج باللقب وتوديع الجماهير بعد الحصول على بطولة.