هازارد يُبدع ويتفوق على لاعبي الدوري الإنجليزي

المواطن - مروة نبيل

تألق إيدين هازارد بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في منافسات الموسم الرياضي الحالي سواء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أو الدوري الأوروبي.

هازارد يُبدع

ولعب هازارد دورًا بارزًا في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 72 نقطة، خلف مانشستر سيتي بطل البريميرليج، وليفربول الوصيف.

ولم يقتصر تألق هازارد على الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، بل ظهر اللاعب البلجيكي بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في منافسات بطولة الدوري الأوروبي وقاده لتحقيق اللقب على حساب آرسنال.

ونجح هازارد في إحراز الهدفين الثالث والرابع لفريق تشيلسي في شباك آرسنال في المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي انتهت بفوز البلوز برباعية مقابل هدف.

هازارد يتفوق على لاعبي الدوري الإنجليزي

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن هازارد نجح في إحراز 21 هدفًا في جميع البطولات خلال منافسات موسم واحد، للمرة الأولى في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي.

وأضافت “سكواكا”، أن هازارد يُعتبر صاحب الرقم القياسي بين لاعبي الدوري الإنجليزي لكرة القدم في عدد التمريرات الحاسمة التي قام بصناعتها في جميع البطولات خلال هذا الموسم.

ورفع النجم البلجيكي عدد تمريراته الحاسمة إلى 17 تمريرة، بعد صناعته الهدف الثاني الذي سجله اللاعب الإسباني بيدرو رودريجيز في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليواصل تفوقه على لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن هازارد ساهم في تسجيل 38 هدفًا بجميع البطولات التي شارك فيها موسم 2018/ 2019، حيث نجح في إحراز 21 هدفًا، وصنع 17 هدفًا.