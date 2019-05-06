وفاة محمد رمضان في الحلقة الأولى من مسلسل زلزال !

المواطن - أحمد عفيفي

تتصدر الحلقة الأولى من مسلسل زلزال، بطولة الفنان المصري محمد رمضان، مؤشرات محرك البحث جوجل، بعد عرضها على شاشه قناة mbc الفضائية.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل زلزال:

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل زلزال، بعودة الفنان المصري محمد رمضان الذي كان يعمل خارج مصر بدول الخليج، إلى مصر مرة أخرى، وكان يجسد شخصية شاب يدعى حربي، وتعرض للسرقة من قبل صديقه بالعمل، وعند مقاومة صديقه، قم بطعنه بآلة حادة في بطنه، وتم علاج الجرح، ولم يؤثر على حياة حربي، وتم القبض على صديق حربي، ونال جزاءه من قبل المغفر.

وذهب حربي إلى خليل الذي يجسد شخصيته الفنان المصري ماجد المصري، وقام حربي بشراء قطعة أرض مساحتها 300 متر، وقام ببناء منزل عليها، وكان يسدد ثمن الأرض والمنزل بالتقسيط لخليل، وأثناء أحداث الحلقة ضرب زلزال 1992 مصر؛ مما أدى إلى سقوط منزل حربي الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان؛ مما أدى إلى وفاة حربي، ونجاة نجله محمد الذي يلقب بزلزال.

أحداث مسلسل زلزال:

تدور أحداث المسلسل حول رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع “زلزال 1992” الذي يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل؛ ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقًا بينهما.

أبطال مسلسل زلزال:

مسلسل “زلزال” تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين ومنى عبدالغنى وهنادي مهنى وحسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان لمياء كرم ومصطفى منصور ويوسف عثمان ومروة الأزلي وعدد آخر من الفنانين.