10 أطعمة تساعد على زيادة معدل حرق الدهون

تلعب عملية حرق الدهون دورًا كبيرًا في تفادي زيادة الوزن إلا أن الكثير من الأشخاص يعانون من بطء هذه العملية ما يجعلهم عرضة للسمنة أكثر من غيرهم.

ولكن هناك مجموعة من الأغذية، تساعد على حل هذه المشكلة وتحسين العملية التي تساعد بدورها على التخلص من الوزن الزائد ومن بينها:

البيض: من الأغذية الغنية بالبروتين، ويُعد الخيار الأفضل من أجل عمليات الأيض، خاصة للذين يرغبون في تسريعها. بذور الكتان: تحتوي على البروتينات والفيتامينات وعناصر غذائية مفيدة، تساعد في تحسين عمليات الأيض، والتخفيض من “متلازمة الأيض”، وهي مجموعات العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري. العدس: يمكن أن يساعد العدس على الحد من تأثير “متلازمة الأيض”، إذ خلصت مراجعة صحية لتجارب على نماذج حيوانية في 2016، إلى أن العدس يلعب دورًا رئيسيًا في منع المتلازمة وعلاجها. الفلفل الحار: الوجبات التي تحتوي على الفلفل الحار (طازجًا أو مجففًا)، يمكن أن تزيد من الأيض وتقلل من الشهية. الزنجبيل: إضافة الزنجبيل إلى وجبات الطعام يمكن أن يزيد درجة حرارة الجسم ومعدل الأيض، ويكبح شهية تناول الطعام. ووجدت مراجعة عدة دراسات في 2018 أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في خسارة الوزن. الشاي الأخضر: خلصت العديد من الدراسات إلى أن هذا المشروب يساعد في تسريع وتيرة عمليات الأيض، سواء أثناء الراحة أو خلال ممارسة التمارين.

ووجدت دراسة أيضًا أجريت عام 2013، أن تناول 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يساعد بشكل كبير على خفض الوزن.