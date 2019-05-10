10 أيام على صرف الدفعة 19 من دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

تساءل مواطنون بشأن موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين.

وبحسب حساب المواطن سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

وتبقى 10 أيام فقط على صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن مستمر:

يذكر أن حساب المواطن أوضح في وقت سابق، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ19 يوم الاثنين 10 يونيو من الشهر المقبل.

والتسجيل في حساب المواطن متاح الآن، للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل عبر الرابط التالي: هنا

شروط أهلية حساب المواطن:

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.