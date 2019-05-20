20 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في مشروع مدينة القدية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.

وبيَّنت المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول استقبال الضيوف.

. تنفيذي العلاقات.

. مشرف تقنية المعلومات.

. مدير الاستدامة- فيزيائي البناء.

. مدير التخطيط.

. مهندس التكاليف.

. مدير تطوير- تطوير التصميم (عدد وظيفتين).

. مدير الإنشاءات (عدد 3 وظائف).

. مدير مراقبة المشروع (عدد وظيفتين).

. مدير الخدمات اللوجستية- إدارة الموقع.

. مدير تقنية المعلومات والاتصالات.

. أخصائي جدولة- الصيانة (عدد وظيفتين).

. مدير السلامة.

. مدير العقود (عدد وظيفتين).

وأوضحت المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)