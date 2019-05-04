4 ساعات انتظار لاستلام الذبائح بمسلخ خميس مشيط
بسبب نقص عدد العمال

4 ساعات انتظار لاستلام الذبائح بمسلخ خميس مشيط

2019/05/05
الساعة 9:27 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- فهدالقحطاني - خميس مشيط

أدى النقص الحاد في عدد العمال بمسلخ خميس مشيط إلى تزاحم شديد بين المواطنين في انتظار الذبائح لمدة تجاوزت الأربع ساعات.

وذكر أحد المواطنين أن هذا التزاحم يتكرر في كل عام قبل شهر رمضان بيوم أو يومين وفي الأعياد وأوقات الإجازات الرسمية.

وطالب المواطنون بتدخل الجهة المسؤولة في محاسبة المتعهد على هذا القصور.

الجدير بالذكر أن أسواق الأغنام خلال اليومين الماضية تشهد إقبالاً على شراء الذبائح استعدادًا لدخول شهر رمضان المبارك ويتطلب ذلك توفير عدد كافٍ من العمال.



‎تعليق واحد

  1. غير معروف

    مافيه داعي للإحتكار خلواالناس تذبح عند المنادي اسرع وانظف ؟؟؟

    ‎رد

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