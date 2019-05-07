7 وظائف شاغرة للجنسين في شركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. قائد فريق تنمية الأفراد.

. أخصائي مهني برنامج تقنية المعلومات والاتصالات.

. مشرف برنامج تقنية المعلومات والاتصالات.

. أخصائي برنامج تقنية المعلومات والاتصالات.

. محلل أول برنامج تقنية المعلومات والاتصالات.

. أخصائي أول تطوير أعمال.

. محلل تسويق أول (للنساء).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).