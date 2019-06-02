أعمال إنسانية لقوة الدفاع المدني بالحرم المكي خلال رمضان

المواطن - واس

يقدّم رجال قوة الدفاع المدني بالحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام أعمالاً إنسانية كبيرة تتمثل في إنقاذ عشرات الحالات يومياً، غالبيتها من كبار السن الذين يعانون من الإرهاق والإجهاد أثناء الطواف والسعي أو يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري وضيق التنفس، وذلك من خلال الفرق الإسعافية المنتشرة في جميع أرجاء الحرم المكي والساحات الخارجية المحيطة به.

كما لا تقتصر مهام الدفاع المدني بالحرم على مباشرة الحوادث والإنقاذ والإطفاء بل هناك أدوار إنسانية تقوم بها مجموعات الدفاع المدني, مثل نقل الحالات الإنسانية التي يتعرض لها المعتمر والزائر من إعياء أو إجهاد بدني إلى مراكز الهلال الأحمر المنتشرة داخل المسجد الحرام و خارجه.