أكثر من 10 آلاف متظاهر باحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا

المواطن - متابعة

شارك أكثر من 10 آلاف شخص في فعاليات السبت الاحتجاجية الثلاثين لحركة “السترات الصفراء” في فرنسا.

ونقلت قناة BFMTV التلفزيونية عن وزارة الداخلية الفرنسية، إن حوالي 1100 شخص شاركوا في هذه الاحتجاجات في باريس.

وفي تلميح إلى تراجع وتيرة هذه الاحتجاجات، ذكرت القناة بأن عدد المشاركين في فعالية الأسبوع الماضي، بلغ 1500 شخص في باريس.

وقالت الشرطة: إن عدد المشاركين في الفعالية بمدينة مونبلييه، بلغ حوالي ألفي شخص، فيما يؤكد المنظمون أن العدد بلغ 5 آلاف شخص.

وخلال هذه الاحتجاجات التي جرت اليوم، استخدمت الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع والرشاشات المائية. وحطم محتجون واجهات المحلات الزجاجية وخربوا مواقف قطارات النقل وأشعلوا النيران في حاويات القمامة.

وقالت القناة: إن المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في مونبلييه، أسفرت عن إصابة 4 من رجال الشرطة، نتيجة استخدام المحتجين للحجارة والزجاجات الفارغة.