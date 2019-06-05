أمطار وغبار على جازان لأكثر من 6 ساعات 

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش و أحد المسارحة والداير بني مالك والريث والطوال و العارضة و صامطة وفيفا، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.