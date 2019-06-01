أمير جازان يوجه بسرعة معالجة انقطاع الكهرباء

المواطن - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل لكافة المحافظات بالمنطقة بأسرع وقت ممكن.

وأكد مدير العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، حرص وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومتابعتهما الدائمة ، لكل ما يهم المنطقة راحة المواطنين والمقيمين بها خاص في هذا الشهر الكريم ، وذلك من خلال العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي.

وبين أن انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة جاء ضمن انقطاع للتيار شمل جميع أنحاء المنطقة الجنوبية بسبب الاحوال الجوية ، وجاري إعادة التيار تدريجيا بحسب ما افادت به شركة كهرباء منطقة جازان.