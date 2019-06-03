أمير نجران يُوجه بمراجعة جميع مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول
بالتزامن مع كثافة هطول الأمطار

أمير نجران يُوجه بمراجعة جميع مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول

2019/06/03
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1615
0
طباعة
المواطن - واس

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمنطقة، بمراجعة جميع مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بالمنطقة، وخصوصًا داخل مدينة نجران، بعد أن كشفت الأمطار الأخيرة عدم كفاءة بعضها.
وشدد سموه لدى استعراضه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، تقرير الحالة المطرية بالمنطقة، الذي قدمه أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، على ضرورة رصد نقاط الخطورة، والمشاريع ذات الكفاءة المحدودة، وإعداد الحلول الجذرية بشأنها.
كما ثمن سموه الحلول الطارئة والمؤقتة التي اتخذتها بعض الجهات مع كثافة هطول الأمطار، والتي لم تسجل  أي خسائر بشرية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم