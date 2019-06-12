أوبرادوفيتش على أبواب الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن النجم الصربي إيفان أوبرادوفيتش بات قريبًا من اللعب في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي الجديد.

وأكّدت تقارير صحافية أن نجم نادي أندرلخت البلجيكي، أوبرادوفيتش اقترب من التعاقد مع أحد كبار الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المتوقع أن ينضم أوبرادوفيتش صاحب الـ30 عامًا إلى أحد الأندية السعودية لمدة عامين مقابل 800 ألف يورو سنويًا، وذلك وفقًا لما أعلنته صحيفة “فوتيبال بريمير” الصربية.

ورفض أوبرادوفيتش تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أندرلخت البلجيكي، مكتفيًا بالأربع سنوات الماضية التي قضاها في صفوفه.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن أوبرادوفيتش يدرس العرض السعودي في الوقت الحالي، ويميل إلى الموافقة على قبوله وخوض تجربة احترافية جديدة، خاصة أنه لاعب حر بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي.