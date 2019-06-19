إصابة عامل في حريق مصنع للرخام بالمدينة المنورة

إصابة عامل في حريق مصنع للرخام بالمدينة المنورة

2019/06/19
الساعة 6:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

أُصيب عامل في حريق اندلع في مصنع الرخام بالصناعية في المدينة المنورة.

وقال الدفاع المدني في بيان له : أخمد مدني المدينة المنورة حريقاً اندلع في مصنع الرخام بالصناعية، نتج عن الحادث إصابة عامل تم نقله للمستشفى.



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