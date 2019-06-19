إصابة عامل في حريق مصنع للرخام بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة
أُصيب عامل في حريق اندلع في مصنع الرخام بالصناعية في المدينة المنورة.
وقال الدفاع المدني في بيان له : أخمد مدني المدينة المنورة حريقاً اندلع في مصنع الرخام بالصناعية، نتج عن الحادث إصابة عامل تم نقله للمستشفى.
أُصيب عامل في حريق اندلع في مصنع الرخام بالصناعية في المدينة المنورة.
وقال الدفاع المدني في بيان له : أخمد مدني المدينة المنورة حريقاً اندلع في مصنع الرخام بالصناعية، نتج عن الحادث إصابة عامل تم نقله للمستشفى.
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