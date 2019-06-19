إصابة عامل في حريق مصنع للرخام بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

أُصيب عامل في حريق اندلع في مصنع الرخام بالصناعية في المدينة المنورة.

وقال الدفاع المدني في بيان له : أخمد مدني المدينة المنورة حريقاً اندلع في مصنع الرخام بالصناعية، نتج عن الحادث إصابة عامل تم نقله للمستشفى.