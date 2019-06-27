إطلاق 6 تراخيص لخدمات النقل الجوي وتقليص مدة الإصدار إلى 15 يومًا

المواطن - الرياض

أطلقت هيئة الطيران المدني المرحلة الأولى من خدمات التراخيص الاقتصادية المتعلّقة بالنقل الجوي في المملكة بالتعاون مع منصة مراس.

وأوضحت الطيران المدني أنها أصدرت 6 تراخيص، فيما تقلّصت مدة إصدارها من 60 يومًا إلى 15 يومًا.

ولفتت إلى أن هذا يأتي ضمن جهودها في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، حيث تقدم خدمات ترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين المجدولة، وترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين غير المجدولة، وأيضًا النقل الجوي للبضائع للمواعيد المحددة وغير المحددة، بالإضافة إلى أنشطة التصوير الجوي، والأجير التشغيلي للطائرات، وأخيرًا المشغلين للطيران لأغراض غير تجارية.