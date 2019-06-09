إنجاز منتخب فرنسا يُداعب البرتغال

المواطن - مروة نبيل

يدخل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مباراة هولندا اليوم، وهدفه تكرار إنجاز منتخب فرنسا في نهائيات بطولة كأس العالم 1998.

البرتغال ضد هولندا:

ويلعب منتخب البرتغال ضد هولندا على إستاد “أفونسو هنريكيس”، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019، وتحظى المواجهة بمتابعة كبيرة لمعرفة المنتخب الفائز بالنسخة الأولى من المسابقة القارية.

وفاز برازيل أوروبا في الدور نصف النهائي على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل الطواحين إلى النهائي بعد الإطاحة بإنجلترا، لتكون مباراة البرتغال ضد هولندا الأخيرة في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

منتخب فرنسا:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب البرتغال الأول لكرة القدم يستهدف تكرار رقم منتخب فرنسا الاستثنائي في البطولات القارية.

وأضاف حساب “أوبتا”: “يطمح منتخب البرتغال إلى أن يصبح أول بلد أوروبي يستضيف ويفوز في نهائي منافسة كبرى منذ فوز منتخب فرنسا على البرازيل 3-0 في نهائي مونديال 1998”.