اتفاقية تعاون بين إعلاميون وأسبو لخدمة الشباب العربي

المواطن - الرياض

وقعت جمعية “إعلاميون”، في تونس، اتفاقية تعاون إستراتيجي مع اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) على هامش خمسينية اتحاد إذاعات الدول العربية، حيث مثل الجمعية في التوقيع رئيس مجلس الإدارة سعود بن فالح الغربي، فيما مثل الاتحاد المدير العام المهندس عبدالرحيم سليمان.

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” سعود بن فالح الغربي عن اعتزازهم في الجمعية بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية “أسبو” للعمل المشترك على صناعة مبادرات إعلامية عربية تساهم في المشاركة الشعبية بين الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني ممثلًا في جمعية “إعلاميون”، إضافة إلى التعاون في قطاع التدريب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين.

وأشاد الغربي بتجربة اتحاد إذاعات الدول العربية واحتفاليته بمرور 50 عامًا من العمل العربي المشتركة وكونها إحدى المؤسسات العربية التي تساهم بفعالية في تقارب الدول العربية ووحدة العمل الإعلامي العربي، والذي كان أحد ثمراته المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أصبح محطة منافسة وإظهار نجاحات الأعمال الإعلامية العربية.

وأبدى رئيس جمعية “إعلاميون” إعجابه ببرنامج الاحتفالية وما تضمنه من أنشطة ومعرض مصاحب وحفل فني وتكريم لرواد العمل الإعلامي والفني على المستوى العربي، إضافة إلى الورش الفنية والندوات واللقاءات الإعلامية.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” إلى أن الجمعية تعد تجربة مؤسسة مجتمع مدني لها تاريخها الطويل في العمل التطوعي والمهني وخدمة المجتمع ككل والمجتمع الإعلامي على وجه التحديد، وأن رؤية المملكة 2030 ساهمت في إعطاء مثل هذه المبادرات الحضارية فرصتها للحضور والمشاركة وتقديم الخبرات والطاقات الشابة لخدمة المجتمع والمهنة، وما هذه الاتفاقية إلا إحدى ثمرات الرؤية.

وأكد الغربي، أن الاتفاقية بين جمعية “إعلاميون” واتحاد إذاعات الدول العربية، ستعزز فرص العمل المشترك تجاه المجتمع والمهنة الإعلامية، وستكون نموذجًا لاتفاقيات مماثلة على مستوى الدول العربية.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون”، شكره وتقديره لرجال اتحاد إذاعات الدول العربية وعلى رأسهم رئيس الاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان، ونائب رئيس الاتحاد سعد الجريس لما يقدمانه من عمل وجهد كبير للنهوض بالاتحاد وتعزيز حضوره العربي وخدمة الإعلام والإعلاميين في المنطقة.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد عبدالرحيم سليمان، أن الجميع سيرى نتائج توقيع هذه الاتفاقية قريبًا على أرض الواقع، وذلك من خلال العديد من الشراكات الإستراتيجية بين الاتحاد وبين الجمعية، قائلًا: حقيقة هناك الكثير من الأعمال الإعلامية التي لا يستطيع أن يقوم بها الاتحاد وحده، ولا تستطيع أن تقوم بها الجمعية لوحدها، ولذلك فإن هذه الاتفاقية شراكة إستراتجية بين الجانبين لتحقيق الكثير من الأعمال التي نستطيع أن نقوم بها معًا في جميع مجالات الإعلام وعلى رأسها التدريب وتنمية المهارات.

وأكد المهندس سليمان، أنهم سيعملون على أن تكون هذه الشراكة فاعلة على أرض الواقع قريبًا وأن يلمس الجميع ثمراتها ونتائجها ولا تكون حبرًا على ورق.

وتابع: نحن متفائلون جدًّا بعمل الجمعية وحراكها الإعلامي المميز فقد زرتهم في المملكة، واطلعت على فعالياتهم وعلى أنشطتهم وعلى كل ما يقومون به لخدمة المجتمع، ونبارك للجمعية حصولها على ترخيص رسمي من قبل الجهات المختصة السعودية، حيث تعتبر نموذجًا فريدًا في العالم العربي كمؤسسة مجتمع مدني، ونبارك للجمعية والقائمين عليها ظهورها على الأضواء بهذه الاحترافية الإعلامية، ونبارك لها وللاتحاد هذه الشراكة الإعلامية الدولية.

يذكر أن وفد جمعية “إعلاميون”، يضم كلًّا من سعود الغربي رئيسًا للوفد، وعبدالعزيز العيد نائبًا للرئيس، وناصر الغربي الأمين العام للجمعية، ونايف الكرشمي عضو مجلس الإدارة، ووائل رفيق عضو الجمعية.