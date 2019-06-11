استقبال أسطوري في انتظار هازارد

المواطن - مروة نبيل

يُعِدّ نادي ريال مدريد الإسباني استقبالًا أسطوريًّا لنجمه الجديد، البلجيكي إيدين هازارد على ملعب “سانتياجو برنابيو” ووسط جماهير المرينغي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد سيُقدم إيدين هازارد لجماهيره في “سانتياجو برنابيو”، مساء يوم الخميس المقبل، حتى يتمكن أكبر عدد من المشجعين من الحضور، واستقبال نجم الفريق الجديد.

ويأمل ريال مدريد الإسباني في تقديم جميع صفقاته الجديدة بشكل مميز، إلا أنه يُريد أن يُقدم هازارد بطريقة مختلفة، خاصة أنه يتوقع امتلاء مدرجات ملعب “سانتياجو برنابيو” بالكامل، أول على الأقل أن يقترب من ذلك.

ويرغب ريال مدريد أن يكون تقديم هازارد على غرار تقديم كريستيانو رونالدو والبرازيلي ريكاردو كاكا في ملعب “سانتياجو برنابيو” في عام 2009، حيث تواجد في المدرجات حوالي 70 ألفًا لاستقبال النجم البرتغالي.

وأوضحت تقارير صحافية أن ريال مدريد الإسباني نجح في الحصول على خدمات هازارد من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، بجانب 68 مليون يورو كمتغيرات.