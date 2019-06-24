اصطدام مقاتلتين في الجو ونجاة الطيارين بمعجزة

اصطدام مقاتلتين في الجو ونجاة الطيارين بمعجزة

2019/06/24
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
1640
0
طباعة

تحطّمت مقاتلتان تابعتان للجيش الألماني من طراز “يوروفايتر” بعد اصطدامهما في الجو شمالي البلاد، الاثنين، فيما تمكّن الطياران من الخروج من المقاتلتين، وقفزا باستخدام المظلات.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية في ولاية مكلنبرغ فوربوميرن: “أستطيع أن أؤكد وقوع حادث لطائرتين شمالي ألمانيا”.

وأوردت محطة “أوستسيفيلي” الإذاعية أن مقاتلتين من طراز “يوروفايتر” اصطدمتا ظهرًا، قرب بحيرة موريتز على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من برلين.

وظهر في مقطع مصور تمّ تداوله على الإنترنت بعد الحادث، تصاعد عمودي دخان من الأرض.

وذكرت صحيفة “شفيرين فولكسزيتونغ” اليومية أن الحُطام المتساقط تسبب في حرائق غابات، وربما ضرب مناطق مأهولة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم