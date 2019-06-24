اصطدام مقاتلتين في الجو ونجاة الطيارين بمعجزة

تحطّمت مقاتلتان تابعتان للجيش الألماني من طراز “يوروفايتر” بعد اصطدامهما في الجو شمالي البلاد، الاثنين، فيما تمكّن الطياران من الخروج من المقاتلتين، وقفزا باستخدام المظلات.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية في ولاية مكلنبرغ فوربوميرن: “أستطيع أن أؤكد وقوع حادث لطائرتين شمالي ألمانيا”.

وأوردت محطة “أوستسيفيلي” الإذاعية أن مقاتلتين من طراز “يوروفايتر” اصطدمتا ظهرًا، قرب بحيرة موريتز على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من برلين.

وظهر في مقطع مصور تمّ تداوله على الإنترنت بعد الحادث، تصاعد عمودي دخان من الأرض.

وذكرت صحيفة “شفيرين فولكسزيتونغ” اليومية أن الحُطام المتساقط تسبب في حرائق غابات، وربما ضرب مناطق مأهولة.