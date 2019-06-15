الأمير محمد بن سلمان :لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية

المواطن - الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير ‏محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ان المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.

وشدد سموه على أنه لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية.

وحول الوضع في السودان قال ولي العهد : يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.

وعن النظام الإيراني قال سموه : ‏النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان.

وأكد سموه أنه فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير بينما تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه.

وحول الوضع في اليمن قال سموه : ‏دعمنا الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه… ولا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا.

‏⁧جاء ذلك في حوار لـصحيفة “الشرق الأوسط” مع ولي العهد ستنشر تفاصيله اليوم.